Le Previsioni Meteo per Vibo Valentia: cielo sereno Domani Lunedì 5 Febbraio

Lunedì 5 Febbraio, a Vibo Valentia, ci aspettiamo condizioni meteorologiche variabili con cielo parzialmente coperto e nubi sparse durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con una lieve variazione nella percepita di 1°C in meno. La velocità del vento sarà compresa tra i 5 e i 15 km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, senza alcuna presenza di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa tra il 85% e il 99%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 11.7°C intorno alle 09:00, con la temperatura percepita in linea con quella effettiva. La velocità del vento raggiungerà i 12.9 km/h, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio ad un cielo sereno con copertura nuvolosa in diminuzione, attestandosi tra il 4% e il 10%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 12.9°C intorno alle 12:00, con una leggera diminuzione nel corso delle successive ore. La velocità del vento sarà tra i 13 e i 14 km/h, mantenendo le precipitazioni assenti.

Alla sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse presenti in modesta quantità, con una copertura nuvolosa tra il 28% e il 34%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.2°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento non registrerà variazioni significative, mentre le precipitazioni continueranno ad essere assenti.

In conclusione, per Lunedì 5 Febbraio a Vibo Valentia, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da cielo parzialmente coperto durante la notte, coperto al mattino, sereno dal pomeriggio in poi, e con temperature stabili tra i 9.2°C e i 12.9°C. Il vento soffierà prevalentemente dall’Ovest – Sud Ovest a una velocità compresa tra i 5 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.9° perc. 8.2° Assenti 6.2 SSO max 10.4 Libeccio 86 % 1029 hPa 3 nubi sparse 9° perc. 8° Assenti 7.5 SO max 13.3 Libeccio 87 % 1028 hPa 6 cielo coperto 10° perc. 8.7° Assenti 9.5 OSO max 14.8 Libeccio 87 % 1029 hPa 9 cielo coperto 11.7° perc. 10.9° Assenti 12.9 O max 16.3 Ponente 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse 12.9° perc. 12.2° Assenti 14 O max 17.7 Ponente 72 % 1028 hPa 15 cielo sereno 12° perc. 11.2° Assenti 11.1 O max 15.9 Ponente 77 % 1028 hPa 18 cielo sereno 9.8° perc. 9° Assenti 7.1 O max 12 Ponente 88 % 1029 hPa 21 nubi sparse 9.4° perc. 9.1° Assenti 5.1 OSO max 10.6 Libeccio 87 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:37

