Le Previsioni Meteo per Trapani: cielo sereno Oggi Lunedì 5 Febbraio

Nelle prime ore della notte, a Trapani, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 13.9°C e i venti soffieranno da ovest alla velocità media di 5.7km/h, con raffiche fino a 10.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà all’88% con una pressione atmosferica di 1028hPa.

Verso le prime ore del mattino, si avrà ancora una presenza di nubi sparse, ma con una copertura nuvolosa in diminuzione al 47%. Le temperature scenderanno leggermente a 13.4°C, con una percezione di 13.1°C. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud ovest, con una velocità media di 5.4km/h e raffiche fino a 9.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà all’87% con una pressione atmosferica di 1028hPa.

Durante le prime ore del mattino il cielo si aprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai 13.5°C, con una percezione di 13.1°C. I venti non subiranno variazioni significative rispetto alle ore precedenti, mantenedosi da ovest-sud ovest con velocità e raffiche simili. Le precipitazioni saranno ancora assenti, mentre l’umidità si attesterà all’87%, con una pressione atmosferica leggermente in aumento a 1029hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, passando da poche nubi al cielo sereno. La copertura nuvolosa sarà del 15%, con temperature che raggiungeranno i 14.2°C, percepiti come 13.8°C. I venti soffieranno da ovest-sud ovest con una velocità di 7.4km/h e raffiche fino a 10km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità scenderà all’84%, con una pressione atmosferica di 1029hPa.

L’inizio della primavera, intorno alle prime ore del pomeriggio, sarà caratterizzato da un cielo sereno privo di nuvole. Le temperature saliranno a 14.8°C, con una percezione di 14.4°C, mentre i venti soffieranno sempre da ovest alla velocità di 9.7km/h, con raffiche fino a 10.9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà al 79% con una pressione atmosferica costante a 1029hPa.

Durante il pomeriggio, il bel tempo continuerà con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai 15.4°C, con una percezione costante di 15°C. I venti avranno una leggera crescita, arrivando a una velocità di 13.1km/h e a raffiche fino a 13.8km/h. Le precipitazioni, come nelle ore precedenti, saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà sul 76%, con una pressione atmosferica di 1029hPa.

Verso le prime ore della sera, il cielo sarà sempre limpido con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno di 15.4°C, percepite come 15°C, con venti che si manterranno costanti a 14.1km/h, e raffiche fino a 13.8km/h. Anche in questo caso, le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità salirà leggermente all’80%, con una pressione atmosferica di 1028hPa.

Nel corso della serata, il bel tempo continuerà a dominare, con il cielo sereno e la copertura nuvolosa costante al 0%. Le temperature scenderanno leggermente a 14.4°C, percepite come 14.1°C, mentre i venti diminuiranno la loro intensità arrivando a 11.1km/h, con raffiche fino a 14.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà alta all’84%, con una pressione atmosferica costante a 1028hPa.

In generale, possiamo aspettarci una giornata spledida e priva di precipitazioni, con temperature gradevoli e venti moderati che favoriranno il mantenimento del clima mite. Sia per chi vive a Trapani che per chi volesse visitare la città, lunedì 5 Febbraio si preannuncia come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le bellezze di questa località siciliana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 13.7° perc. 13.4° Assenti 4.7 OSO max 8.9 Libeccio 88 % 1028 hPa 8 poche nuvole 14.2° perc. 13.8° Assenti 7.4 OSO max 10 Libeccio 84 % 1029 hPa 11 cielo sereno 15.3° perc. 14.9° Assenti 13.1 O max 12.8 Ponente 76 % 1029 hPa 14 cielo sereno 15.2° perc. 14.8° Assenti 13.6 O max 13.3 Ponente 78 % 1028 hPa 17 cielo sereno 13.6° perc. 13.3° Assenti 7.1 O max 11.2 Ponente 88 % 1028 hPa 20 cielo sereno 13.2° perc. 12.9° Assenti 4.8 SSO max 6.2 Libeccio 87 % 1029 hPa 23 cielo sereno 13.2° perc. 12.8° Assenti 7.6 SSO max 8.5 Libeccio 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:53

