Le Previsioni Meteo per Trapani: cielo sereno Domani Domenica 4 Febbraio

Per la giornata di domenica 4 Febbraio a Trapani, si prospetta un’ottima giornata dal punto di vista meteorologico. L’orario notturno sarà caratterizzato da un cielo sereno, con temperature confortevoli. Durante il periodo mattutino e fino al primo pomeriggio, il meteo sarà pressoché identico, mantenendo le condizioni di cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore del pomeriggio saranno caratterizzate dal sole splendente e dalle temperature più alte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nell’aria.

Nel complesso, prevale un clima secco e piacevole, con un debole vento che soffia da ovest-sud ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità rimarrà a livelli moderati.

Nel corso del primo pomeriggio, la direzione del vento cambierà leggermente, manterrà tuttavia una velocità costante, mantenendo l’assenza di precipitazioni e la stabilità delle condizioni atmosferiche.

Verso la serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature leggermente in calo. In generale, ci si può aspettare una giornata piacevole e senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per domenica 4 Febbraio a Trapani indicano una giornata stabile e soleggiata, perfetta per godersi le attività all’aperto e trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.6° perc. 12° Assenti 8.1 N max 10.1 Tramontana 81 % 1030 hPa 3 cielo sereno 12.5° perc. 11.9° Assenti 4.6 N max 7.5 Tramontana 79 % 1030 hPa 6 cielo sereno 12.4° perc. 11.7° Assenti 3.1 SSO max 5.9 Libeccio 78 % 1030 hPa 9 cielo sereno 14.8° perc. 14.4° Assenti 12.1 O max 15.8 Ponente 78 % 1030 hPa 12 cielo sereno 15.3° perc. 14.9° Assenti 17.5 O max 22.9 Ponente 78 % 1029 hPa 15 cielo sereno 14.8° perc. 14.4° Assenti 16.7 ONO max 21.8 Maestrale 80 % 1029 hPa 18 cielo sereno 13.3° perc. 12.9° Assenti 8.7 O max 12.3 Ponente 85 % 1029 hPa 21 cielo sereno 13.1° perc. 12.8° Assenti 4.3 O max 8.7 Ponente 90 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:51

