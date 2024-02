Le Previsioni Meteo per Reggio Calabria: cielo sereno Domani Domenica 4 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata prevalentemente asciutta e serena. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con temperature intorno ai 10-11 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord-nord ovest con una velocità intorno ai 15-16 chilometri orari. L’umidità dell’aria sarà intorno al 75-79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1029 hPa.

Nel corso della mattina, la tendenza al bel tempo proseguirà con cielo sereno o con poche nuvole. Le temperature andranno gradualmente aumentando, con valori intorno ai 11-15 gradi Celsius. La direzione del vento rimarrà costante da nord-nord ovest, con una velocità intorno ai 15-20 chilometri orari. L’umidità dell’aria si manterrà tra il 72-81% e la pressione atmosferica attorno ai 1029hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Reggio Calabria saranno simili, con cielo sereno e temperature che potrebbero raggiungere i 15-16 gradi Celsius. La direzione del vento e la pressione atmosferica rimarranno stabili, mentre l’umidità dell’aria si manterrà tra il 60-68%.

Anche durante la sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature intorno ai 11-12 gradi Celsius. Il vento soffierà ancora da nord con una velocità intorno ai 11-13 chilometri orari, mentre l’umidità dell’aria resterà stabile tra il 75-81%.

In sintesi, i reggini potranno godere di una giornata tranquilla e senza precipitazioni, con un clima mite e temperature in aumento nel corso della giornata. Il vento costante da nord-nord ovest non dovrebbe influenzare negativamente le condizioni atmosferiche. Per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, Domenica 4 Febbraio sembra essere un’ottima giornata per passeggiate e attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.4° perc. 9.4° Assenti 14.4 NNO max 22 Maestrale 75 % 1029 hPa 3 poche nuvole 10.7° perc. 9.9° Assenti 16.6 N max 25 Tramontana 78 % 1029 hPa 6 poche nuvole 10.8° perc. 10.1° Assenti 15.8 NNO max 24.1 Maestrale 81 % 1029 hPa 9 nubi sparse 14.3° perc. 13.5° Assenti 15.1 NNO max 20.9 Maestrale 66 % 1029 hPa 12 poche nuvole 15.8° perc. 15° Assenti 15.7 NNO max 21.4 Maestrale 59 % 1028 hPa 15 cielo sereno 14.5° perc. 13.8° Assenti 16.9 N max 24.1 Tramontana 68 % 1028 hPa 18 cielo sereno 12° perc. 11.2° Assenti 11.8 N max 17.9 Tramontana 76 % 1028 hPa 21 cielo sereno 11.9° perc. 11.1° Assenti 13.2 N max 19.2 Tramontana 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:39

