Le Previsioni Meteo per Palermo: cielo sereno Domani Lunedì 5 Febbraio

Il 5 Febbraio a Palermo sarà caratterizzato da cielo sereno durante l’intera giornata. Le previsioni indicano una tendenza al bel tempo con copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si manterrà fresca durante le prime ore notturne, registrando valori intorno ai 7°C, con una percezione simile dovuta ad una leggera brezza proveniente da direzioni variabili, tra Nord – Nord Ovest e Nord. Anche la pressione atmosferica (1029hPa) si manterrà stabile garantendo una situazione meteo costante.

Nelle prime ore della mattina, la temperatura registra un lieve aumento, arrivando a 8.7°C, mentre la velocità del vento decresce leggermente per poi stabilizzarsi intorno ai 3km/h. Durante le ore successive della mattinata, la temperatura raggiungerà i 14.4°C, accompagnata da una diminuzione dell’umidità (44%). Ci si aspetta un vento di lieve intensità con velocità tra i 4.8 e i 5.7km/h proveniente dalla direzione Nord – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno invariate con cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16.9°C e caleranno leggermente nel tardo pomeriggio, arrivando a 12.6°C. La pressione atmosferica, pur rimanendo alta, subirà una lieve diminuzione. È previsto un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento con raffiche a 7.5km/h.

In serata e durante la notte, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 9°C, accompagnate da una leggera diminuzione dell’umidità e una lieve diminuzione della pressione atmosferica.

In conclusione, Lunedì 5 Febbraio a Palermo sarà caratterizzato da un bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento nel corso della giornata, garantendo una piacevole giornata primaverile. Sono previste anche condizioni ideali per godersi le serate estive invernali nella splendida città di Palermo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.2° perc. 7.2° Assenti 3.6 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1029 hPa 3 cielo sereno 7.1° perc. 7.1° Assenti 1.5 NO max 4.7 Maestrale 63 % 1029 hPa 6 cielo sereno 7.3° perc. 7.3° Assenti 3 NNO max 5.4 Maestrale 55 % 1029 hPa 9 cielo sereno 14.4° perc. 13° Assenti 4.8 NNO max 5.8 Maestrale 44 % 1029 hPa 12 cielo sereno 17.5° perc. 16.3° Assenti 6.3 NNO max 6.9 Maestrale 40 % 1028 hPa 15 cielo sereno 16.1° perc. 15.2° Assenti 6.6 N max 7.5 Tramontana 54 % 1027 hPa 18 cielo sereno 9.1° perc. 9.1° Assenti 3.1 NNO max 5.2 Maestrale 74 % 1029 hPa 21 cielo sereno 8.9° perc. 8.9° Assenti 3.1 ONO max 5 Maestrale 69 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:48

