Le Previsioni Meteo per Enna: cielo sereno Oggi, Giovedì 1 Febbraio

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio ad Enna indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con una temperatura che varierà tra i 2.3°C e i 2.9°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da nord con velocità intorno ai 6.2-6.8 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 52-43% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1027-1031hPa. Non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà di appena 6-25%.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con alcune nubi sparse nella prima parte. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che vanno dai 2.1°C iniziali ai 12.1°C a mezzogiorno. Il vento sarà debole, orientato prevalentemente a nord con una velocità compresa tra i 4.2km/h e i 8.5km/h. L’umidità e la pressione atmosferica varieranno leggermente, ma resteranno in valori confortevoli per la stagione.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12.5°C, con il vento che potrebbe raggiungere punte di 11.3km/h provenendo da ovest – nord ovest. L’umidità subirà un lieve aumento arrivando al 40%, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire fino a 1026hPa.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-8%. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi comunque sopra lo zero, con valori tra i 2.3°C e i 3.8°C. Il vento si manterrà moderato con velocità comprese tra i 5.0km/h e i 6.8km/h, proveniente da nord. L’umidità rimarrà costante intorno al 53-64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1027-1028hPa**.

In conclusione, per Giovedì 1 Febbraio ad Enna si prevedono condizioni meteo generalmente soleggiate e stabili, con temperature in aumento durante la giornata e venti deboli. Non sono previste precipitazioni e l’umidità rimarrà a livelli confortevoli. Si consiglia tuttavia di indossare abiti adatti alle temperature invernali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Febbraio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 2.5° perc. 0.7° Assenti 6.6 N max 6.4 Tramontana 43 % 1031 hPa 8 poche nuvole 5.5° perc. 5.5° Assenti 4.8 N max 5.1 Tramontana 38 % 1031 hPa 11 cielo sereno 11.5° perc. 9.4° Assenti 4.9 O max 6.4 Ponente 28 % 1029 hPa 14 cielo sereno 12.3° perc. 10.5° Assenti 8.5 ONO max 10.3 Maestrale 32 % 1026 hPa 17 cielo sereno 4.8° perc. 4.8° Assenti 3 NO max 5.5 Maestrale 62 % 1027 hPa 20 cielo sereno 3° perc. 1.2° Assenti 6.6 N max 6.5 Tramontana 57 % 1028 hPa 23 cielo sereno 2.3° perc. 0.6° Assenti 6.2 N max 6.2 Tramontana 52 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:43

