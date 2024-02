Le Previsioni Meteo per Crotone: cielo sereno Domani Domenica 4 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Crotone promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. La mattina si prevede con cielo sereno e una copertura nuvolosa variabile intorno al 5-8%. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 11.6°C e i 14.3°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni sud-ovest e sud. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1027hPa, e l’umidità si aggirerà intorno al 56-58%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una lieve crescita della copertura nuvolosa, intorno al 4-8%. Le temperature raggiungeranno valori gradevoli, con un massimo di 15.5°C e una leggera sensazione di fresco di 14.7°C. Il vento aumenterà d’intensità provenendo principalmente da est, con velocità tra i 15km/h e 21.2km/h. L’umidità salirà leggermente al 63%.

La sera proseguirà con cielo sereno e una copertura nuvolosa minima, mantenendo le temperature intorno ai 12-12.6°C. Il vento sarà debole e l’umidità si manterrà intorno al 73-74%.

In notturna il cielo rimarrà sereno con una piccola percentuale di nuvole (1%) e le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 11°C. Il vento risulterà debole, senza precipitazioni in vista, e l’umidità sarà attorno al 69-71%.

In sintesi, Domenica 4 Febbraio a Crotone sarà caratterizzata da un clima mite e stabile, con cielo sereno e solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature rimarranno piacevoli e il vento non darà fastidio, creando condizioni ideali per svolgere attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma al momento tutto lascia presagire una giornata piacevole e senza intemperie.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.2° perc. 9.9° Assenti 5.4 OSO max 5.3 Libeccio 60 % 1027 hPa 3 cielo sereno 11° perc. 9.8° Assenti 2.6 O max 3.4 Ponente 61 % 1026 hPa 6 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 3.2 NO max 3.3 Maestrale 62 % 1027 hPa 9 cielo sereno 13.6° perc. 12.5° Assenti 4.2 S max 4.8 Ostro 56 % 1027 hPa 12 cielo sereno 15.3° perc. 14.5° Assenti 11.2 ESE max 9.6 Scirocco 60 % 1026 hPa 15 cielo sereno 14.2° perc. 13.5° Assenti 15.6 E max 19.3 Levante 70 % 1026 hPa 18 cielo sereno 12.6° perc. 11.9° Assenti 1.7 NO max 5.6 Maestrale 76 % 1027 hPa 21 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 4.6 O max 4.6 Ponente 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:31

