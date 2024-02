Le Previsioni Meteo per Cosenza: cielo sereno Domani Sabato 3 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Cosenza per Sabato 3 Febbraio sono di cielo sereno per l’intera giornata. Le prime ore della notte vedranno una temperatura attorno ai 5,1°C con una lieve copertura nuvolosa pari al 4%, il vento soffierà a una velocità di 2,8km/h proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica sarà di 1029hPa.

Man mano che ci avviciniamo alla mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 6,1°C alle 07:00. Il vento soffierà a una velocità di 1km/h, proveniente dal Sud – Sud Est, con una pressione atmosferica di 1030hPa.

Nelle ore di mattina avanzata, la temperatura salirà continuativamente, arrivando a 13,8°C al mezzogiorno, con una lieve copertura nuvolosa pari al 4% e venti dai 5,7km/h provenienti dal Nord.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature massime che potranno raggiungere i 14,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 8,5km/h da Sud Ovest, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1027hPa.

Durante la sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 7,1°C e venti provenienti dal Sud – Sud Ovest a una velocità di 16,6km/h. L’umidità rimarrà costante al 76%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1030hPa.

In generale, Sabato 3 Febbraio a Cosenza sarà caratterizzato da una giornata soleggiata con temperature in aumento nel corso della giornata. I venti saranno moderati provenienti dal Sud – Sud Ovest, e l’umidità relativa si manterrà costante intorno al 76%. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Le previsioni meteo indicano una giornata ideale per godersi le attività all’aperto a Cosenza, con una luce solare continua e condizioni climatiche stabili. Si consiglia di vestirsi a strati e di proteggersi dal sole in quanto le temperature potranno variare notevolmente nel corso della giornata, soprattutto durante la mattina e il pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.1° perc. 5.1° Assenti 2.8 ESE max 3.2 Scirocco 79 % 1029 hPa 3 cielo sereno 4.6° perc. 4.6° Assenti 2.5 E max 3.6 Levante 76 % 1029 hPa 6 cielo sereno 4.5° perc. 4.5° Assenti 1.7 E max 2.9 Levante 79 % 1029 hPa 9 cielo sereno 11° perc. 9.7° Assenti 5.3 NNE max 8.3 Grecale 57 % 1029 hPa 12 cielo sereno 13.8° perc. 12.4° Assenti 5.7 N max 8.3 Tramontana 44 % 1028 hPa 15 cielo sereno 13.4° perc. 12.3° Assenti 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 55 % 1027 hPa 18 cielo sereno 7.5° perc. 5.3° Assenti 11.9 SSO max 14.8 Libeccio 76 % 1029 hPa 21 cielo sereno 7° perc. 4.5° Assenti 12.8 SSO max 16.6 Libeccio 76 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:34

