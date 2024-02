Le Previsioni Meteo per Catania: cielo con poche nubi Oggi Venerdì 2 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Febbraio a Catania indicano un andamento del tempo abbastanza stabile per gran parte della giornata, con un cielo che andrà da poco nuvoloso a nuvoloso. Durante la notte, cielo sereno lascerà spazio a poche nuvole, con una temperatura che varierà attorno ai 6°C. Mattina e pomeriggio saranno caratterizzati da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95-99%. Le temperature si manterranno nella fascia dai 12°C ai 14°C, con un leggero aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 15km/h.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70-74%. Le temperature caleranno lievemente, con valori attorno ai 11°C.

Sulla base di queste previsioni, sembra che non sia prevista alcuna precipitazione significativa. Tuttavia, l’umidità si manterrà su livelli moderati, tra il 60% e il 78%, il che potrebbe rendere l’atmosfera un po’ più umida del solito.

In sintesi, il tempo a Catania per Venerdì 2 Febbraio sarà in gran parte nuvoloso, con temperature fresche che si manterranno nella fascia dai 6°C ai 14°C. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare le previsioni del tempo più vicine all’evento per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Febbraio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 6.7° perc. 6.7° Assenti 3.5 ONO max 4.7 Maestrale 77 % 1023 hPa 8 nubi sparse 9.7° perc. 9.7° Assenti 2.4 NNO max 7.7 Maestrale 64 % 1025 hPa 11 cielo coperto 14.1° perc. 13.2° Assenti 12.5 E max 15.3 Levante 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto 13.8° perc. 12.9° Assenti 15.9 E max 16.8 Levante 66 % 1025 hPa 17 nubi sparse 11.6° perc. 10.7° Assenti 8.1 E max 11.3 Levante 72 % 1026 hPa 20 nubi sparse 10.8° perc. 9.9° Assenti 2 NO max 3.9 Maestrale 74 % 1027 hPa 23 poche nuvole 9.6° perc. 8.6° Assenti 8.1 O max 8.6 Ponente 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:41

