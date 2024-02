Le Previsioni Meteo per Agrigento: cielo sereno Domani Domenica 4 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 4 febbraio ad Agrigento promettono una giornata stabile e soleggiata. La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di circa 7-8°C. Durante la mattina, le condizioni continueranno a essere asciutte e il termometro salirà fino a toccare i 12-14°C. Il vento soffierà con una leggera velocità tra i 5km/h e gli 8km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la temperatura massima si aggirerà sui 17-18°C con venti leggeri da Ovest a una velocità tra i 10km/h e i 20km/h. Durante la sera, le condizioni rimarranno stabili con una temperatura attesa intorno ai 9-10°C e venti leggeri provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

In sintesi, domenica 4 febbraio ad Agrigento vedrà un cielo sereno e temperature piacevoli che si aggireranno tra i 7°C e i 18°C. I venti saranno prevalentemente moderati provenendo da direzione Nord – Nord Est durante la mattina e da Ovest durante il pomeriggio.

Le previsioni non indicano precipitazioni, e quindi si prevede una giornata perfetta per attività all’aperto e per godersi il bel tempo nella suggestiva città di Agrigento.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Febbraio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.4° perc. 5.9° Assenti 8.4 NNE max 7.6 Grecale 63 % 1030 hPa 3 cielo sereno 7.6° perc. 6.1° Assenti 8.6 NNE max 7.8 Grecale 57 % 1029 hPa 6 cielo sereno 7.7° perc. 6.2° Assenti 8.5 NNE max 8 Grecale 58 % 1030 hPa 9 cielo sereno 14.8° perc. 13.4° Assenti 5.4 NO max 6.8 Maestrale 43 % 1029 hPa 12 cielo sereno 18.1° perc. 17.1° Assenti 16 O max 20.2 Ponente 43 % 1028 hPa 15 cielo sereno 16.5° perc. 15.7° Assenti 16.1 ONO max 21.9 Maestrale 55 % 1027 hPa 18 cielo sereno 10.4° perc. 9.6° Assenti 8.7 NNO max 10 Maestrale 80 % 1028 hPa 21 cielo sereno 9.6° perc. 8.5° Assenti 7.8 N max 9.1 Tramontana 75 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:48

