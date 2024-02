L’Aquila: Marsilio, ‘trovati 5 mln per ultimare lavori Teatro Stabile, restituiamolo a città’

StrettoWeb

L’Aquila, 7 feb. (Adnkronos) – “Il ministro Gennaro Sangiuliano, insieme al capo della struttura tecnica di missione, hanno individuato le risorse mancanti, i cinque milioni che servono per completare i lavori del teatro Stabile d’Abruzzo e restituire alla città un luogo degno e ricco di storia”. Lo ha annunciato il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, a L’Aquila per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con il governo alla presenza della premier Giorgia Meloni.

“Questa è una giornata davvero emozionante e importante – ha rimarcato il presidente abruzzese, snocciolando diversi dei progetti finanziati grazie alla firma del patto – perché quello che firmiamo oggi è un impegno che segnerà il prossimo decennio dell’Abruzzo: noi abbiamo la responsabilità di spendere bene queste risorse per cambiare il volto della nostra terra”.

