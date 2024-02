Jsl Women superata dalla Giovanile Rocca in Poule Promozione

StrettoWeb

La JSL Women è stata superata per 1-0 in casa dalla Giovanile Rocca nella 2ª giornata della Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Sul sintetico del Comunale di Brolo, le neroverdi tengono il pallino del gioco per buona parte del match, costruendo potenziali occasioni da rete, che mancano, però, di efficaci finalizzazioni. Nella ripresa, le ospiti appaiono più vivaci in avanti. Decisiva risulta la rete messa a segno dall’argentina Talquenca, che sfrutta la percussione di Graziano sulla destra per insaccare il pallone in scivolata da posizione ravvicinata. Sull’altro fronte, le padrone di casa falliscono una ghiotta opportunità per pareggiare.

“La prestazione è stata positiva, soprattutto nel primo tempo – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri al termine della sfida – Abbiamo capitolato in un momento in cui le ragazze erano abbastanza tranquille. Vuol dire che c’è ancora da migliorare. Siamo stati poco incisivi sottoporta, ma avevamo di fronte una squadra che ci attendeva, non concedendoci mai profondità, un avversario esperto intento a limitare le nostre palle gol. In questo periodo le cose non ci vanno dritte e credo che l’unico modo per cambiare l’inerzia sia continuare a lavorare”. Domenica 25 febbraio, la JSL Women renderà visita, infine, alla CR Scicli.

Risultati, classifica e prossimo turno

Risultati: JSL Women-Giovanile Rocca 0-1; Siracusa-SSD Unime 2-0; Marsala-CR Scicli 4-0.

Classifica: Siracusa e Giovanile Rocca 6; Marsala 3; JSL Women e SSD Unime 1; CR Scicli 0.

Prossimo turno: CR Scicli-JSL Women; Giovanile Rocca-SSD Unime; Siracusa-Marsala.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.