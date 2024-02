Iv: Renzi, ‘operazione palla al centro è partita, mondo ha bisogno di politici non influencer’

StrettoWeb

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Quando ci sono 700 persone che vengono a sentire la presentazione di un libro, come accaduto ieri a Milano, ti rendi conto che c?è una domanda di buona politica che è bellissima. L?operazione Palla al centro è dunque partita”. Così Matteo Renzi su e-news.

“Il succo è semplice: il mondo di oggi, così ingarbugliato e complicato, ha bisogno di politici e non di influencer. Ha bisogno di gente che porta a casa risultati non di chi pensa solo a prendere like”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.