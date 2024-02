StrettoWeb

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo per lo Ius Soli perchè chi è nato e cresciuto in Italia è italiano e questo diritto non glielo può togliere nessuno”. Così Elly Schlein alla commemorazione di Luigi Berlinguer alla Camera.

