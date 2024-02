Italia-Cipro: Mattarella, ‘collaborazione importante su energia e difesa’

StrettoWeb

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – Tra Italia e Cipro ci sono “legami antichi, storici, culturali, derivanti dall’appartenenza alla comune famiglia europea. E anche di grande collaborazione crescente in molti settori: particolarmente il settore energetico, che è strategico, in cui collaboriamo in maniera molto intensa, crescente, con grandi prospettive per Cipro e per l’intera Unione europea”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Nicosia con l’omologo di Cipro Nikos Christodoulides.

“Penso anche -ha aggiunto il Capo dello Stato- al settore della difesa in cui collaboriamo: domani visiterò la nave Bergamini della nostra Marina militare, accolta a Limmasol, ed è un’ocacsione per ringraziare Cipro per la disponibilità per le molte attività nel Mediterraneo, che non sarebbero possibili senza la disponibilità alla collaborazione e al protagonismo di Cipro”.

