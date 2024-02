Inter, vittoria pesante: Arnautovic nel finale, 1-0 all’Atletico

StrettoWeb

Una macchina perfetta, in campionato e in Champions League. Non sbaglia, l’Inter, ancora una volta. L’andata degli ottavi di finale a San Siro contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone porta in dote un risultato positivo, con l’unico rammarico che forse sarebbe potuto essere ancora più importante. Ma va bene così. L’1-0 è firmato Arnautovic, nel finale, e vale la possibilità di andare in Spagna con due risultati su tre.

La partita la fa l’Inter, sin dall’inizio. Ripartenze letali, ma poca concretezza negli ultimi 16 metri. A inizio ripresa, una tegola, che si trasforma in svolta: Thuram si fa male, al suo posto Arnautovic. Che si divora l’1-0. Nel finale, però, nell’ennesimo contropiede, l’attaccante austriaco scarica con tutta la propria forza la palla a porta spalancata dopo una respinta del portiere. E’ 1-0, che l’Inter difende fino alla fine. E San Siro può esultare.

