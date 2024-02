Inter-Juve 1-0, il derby d’Italia è nerazzurro: Inzaghi vola a +4 su Allegri

StrettoWeb

Il derby d’Italia è nerazzurro! L’Inter batte la Juventus nel posticipo di lusso della Serie A e vola a +4 in classifica proprio sulla stessa squadra bianconera. La compagine di Inzaghi, tra l’altro, ha anche una partita in meno, quindi un potenziale +7 in caso di vittoria che significherebbe fuga verso lo Scudetto. A decidere la sfida, un’autorete di Gatti nel primo tempo.

La partita. C’è equilibrio, ma è l’Inter a gestire il possesso e ad avere qualche occasione. La Juventus prova a sfruttare le ripartenze, ma si perde sul più bello. Troppi errori negli ultimi 16 metri. Banali, semplici. Quelle che poi, alla fine, hanno fatto la differenza. E l’Inter ringrazia. Cross dalla destra, rovesciata di Pavard (lasciato solo) e sulla sfera si avventa Thuram, che mette dentro disturbato da Gatti; l’ultimo tocco è del difensore, che la mette dentro la propria porta. Nella ripresa stesso copione, nonostante il risultato. Solo grazie a un super Szczesny la Juve evita un passivo più pesante, mentre sul fronte offensivo la squadra di Allegri crea poco, anche dopo gli ingressi di Chiesa e Weah. E a San Siro finisce così.

