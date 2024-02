Incredibile a Reggio Calabria: decapitata la Madonna del Sacro Cuore durante i lavori di potatura dei pini della piazzetta | FOTO

StrettoWeb

Quando pensiamo di aver toccato il fondo, in questa città c’è qualcuno che riesce sempre a sorprenderci. E così ieri è successo l’impensabile: la statua della Madonna della piazzetta della Chiesa del Sacro Cuore è stata letteralmente decapitata nel primo giorno di lavori di potatura dei pini della stessa piazzetta. Siamo in Via Niccolò Copernico, una traversa del viale Galileo Galilei.

Sgomento e indignazione tra i residenti: uno di loro testimonia a StrettoWeb come “sotto il primo albero potato c’è statua della Madonna che ovviamente con i lavori in corso si doveva prevedere potesse essere danneggiata per caduta rami. Nessuno ha previsto questo, bastava spostarla, o proteggerla, e invece è stata decapitata!“.

Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

