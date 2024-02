StrettoWeb

È stato nostro ospite lo scorso 7 gennaio, nell’ambito della rassegna Calabria D’autore, Joe Nastasi, per la presentazione del suo libro “La Favola di Joe Nastasi”. Conosciuto negli Usa come Mister Lamborghini, originario della Sicilia, da S.Pier Niceto, in provincia di Messina, ha fatto la sua fortuna da bravissimo meccanico ed appassionato dei motori. E’ stato il concessionario delle Lamborghini negli Usa: ottimo pilota automobilista, un personaggio molto noto negli Stati Uniti.

“Il Dott. Vincenzo Montemurro, che ha presentato in maniera egregia il libro lo scorso 7 gennaio nella sede reggina dell’Aci, ha voluto fortemente organizzare questa visita a Joe Nastasi, in quel di S Pier Niceto. Ospiti nella Villa di Joe, in pieno stile Americano che si affaccia sulle Eolie, cui saremo ospiti a pranzo”, si legge nella nota dell’Associazione Incontriamoci Sempre.

“L’associazione donerà un riconoscimento, mentre anche il famoso Ceramista di Seminara Enzo Ferraro sta preparando una sua creazione, che consegnerà personalmente. Della comitiva ospiti di Joe, Mister Lamborghini, saranno il noto Cardiologo Enzo Montemurro, Elca sound di Natale Centofanti, i pasticceri Reggini dell’Apar, la Graziano Tomarchio Production ed il notissimo caro amico di Incontriamoci Sempre, Mimmo Cavallaro”.

