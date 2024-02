“Incontriamoci Sempre” e l’appuntamento con “Calabria d’autore”

StrettoWeb

Altro appuntamento con la Rassegna “Calabria d’autore”, il format Domenicale dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di Reggio Calabria-Santa Caterina, che vedrà il raduno di tantissimi poeti della provincia reggina e della vicina Messina. Con il tema libero per le sezioni Italiano e Dialetto si cimenteranno tanti poeti, senza competizione, solo per il desiderio di trascorrere in dolce compagnia, e soprattutto con lo spirito di aggregazione, che è il leit motiv dell’associazione Incontriamoci Sempre nelle sue attività sociali e culturali.

La serata sarà condotta da Elena Festa e Pino Cambera. Appuntamento per Domenica 3 marzo alle ore 18,00 nella bellissima stazione FS di RC S Caterina, divenuta da tantissimi anni uno dei centri più importanti della cultura cittadina. La serata si concluderà con il classico piccolo buffet di prodotti tipici della tradizione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.