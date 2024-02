Incidenti a Reggio Calabria, nuovo servizio del Comune: le info

StrettoWeb

Il Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria comunica che è “attivo il servizio telematico per il rilascio dei rapporti di incidente stradale, tramite il portale www.incidentistradali.com, all’interno del quale sono indicate le istruzioni per poter usufruire del servizio.

Per accedere, gli aventi titolo dovranno procedere alla registrazione sul portale secondo le seguenti modalità:

Il cittadino potrà registrarsi tramite utenza (mail personale) e password, oppure con SPID indicando il comune di appartenenza del Comando di Polizia locale che ha rilevato il sinistro; Per professionisti, periti, assicuratori, agenzie di investigazione, studi legali, ecc., la registrazione dovrà avvenire con utenza (mail o PEC) e password”.

