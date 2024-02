Il Lions Club Messina Tyrrhenum ha aderito aall’iniziativa “M’illumino di meno”

StrettoWeb

Il 16 febbraio 2024, in occasione della ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, il Lions Club Messina Tyrrhenum, presieduto dalla Prof.ssa Carlotta Crescenti, e il Satellite Spadafora Tyrrhenum, presieduto dal Dott. Francesco Rigano, hanno aderito all’attività promossa da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar, ‘M’illumino di meno’. Dalle ore 18 alle ore 18.30 l’illuminazione pubblica del Palazzo Comunale di Spadafora (ME) e del parco circostante è stata spenta al fine di veicolare l’importanza del risparmio energetico: un atto non solo meramente simbolico, ma altamente concreto e operativo, improntato sull’importanza di una sensibilizzazione ambientale rivolta alla comunità, nell’ottica della comprensione profonda del meccanismo interdipendente che porta dal consumo alla necessità della produzione energetica.

Presenti la Dott.ssa Tania Venuto, Sindaco del Comune di Spadafora (ME), la Prof.ssa Carlotta Crescenti, Presidente del Lions Club Messina Tyrrhenum, il Dott. Francesco Rigano, Presidente del Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum e i Soci del Satellite Cav. Filippo Scolareci e Sig. Salvatore Anastasi.

