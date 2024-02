Il Comune si è dimenticato di Valanidi: zona senz’acqua da giorni

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria si è dimenticato della Vallata del Valanidi, una vasta area collinare a sud della città. Come se non bastasse quanto accaduto qualche giorno fa, con l’operazione di smaltimento illecito di rifiuti nel torrente, ora la zona è totalmente senz’acqua. E nessuno sembra occuparsene.

E’ di questa mattina il comunicato dell’ente: “Si comunica che, a causa di un guasto nell’impianto di sollevamento di “Cuzzetta”, si potrebbero verificare disservizi idrici nelle zone servite dal suddetto impianto: Arcoleo, Gumeno, Rosario Valanidi, Oliveto, Candico, Ciosso, nella giornata di oggi 13/02/2024 e fino alla conclusione dei lavori”. In questa nota si parla di disservizi a partire da oggi e fino al termine dei lavori. Sì, ma si deduce che i lavori possano terminare soltanto se iniziano. E, di avvio, neanche l’ombra. Dopo quanto accaduto questa estate nella zona di Croce, con proteste prolungate sempre per problemi idrici, anche le zone sopracitate cominciano a stancarsi.

L’acqua manca da qualche giorno per un guasto alla pompa, ma nessuno in questi giorni si è presentato per risolvere il problema. E’ stato sollecitato il Comune quantomeno per la richiesta di autobotti, ma queste risultano guaste. Tra i residenti si vocifera addirittura la possibilità che le scuole restino chiuse, mentre qualcuno – nel Comitato cittadino sui social – annuncia possibili proteste e blocchi stradali. Gli abitanti dell’area del Valanidi si sentono totalmente abbandonati e presi in giro da una Amministrazione che dovrebbe garantire i servizi essenziali, ma che invece – tra rifiuti e problemi idrici – sembra totalmente disinteressarsi. Anzi, non sembra…

