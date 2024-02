I vigili del fuoco di Messina da oltre 176 anni a servizio della città e dei cittadini

StrettoWeb

La storia del Corpo dei Pompieri di Messina è fortemente legata alla città e ai cittadini dai numerosi eventi che hanno interessato il territorio.

Lo scrittore Luigi Tomeucci nel suo libro La Guerra di Messina nel 1848 – “Il furore del Pronio si scatenò particolarmente sul

porto franco, il quale patì un nuovo incendio, che, facilmente, si propagò. I pompieri, accorsi con altri cittadini, furono costretti a desistere dall’opera di spegnimento per il tiro incessante delle mitraglie e dei cannoni. All’alba del 26 febbraio il cannoneggiamento venne sospeso. Pompieri e volenterosi poterono intervenire efficacemente, per impedire, almeno in parte, la distruzione di tante ricchezze depositate”.

Pertanto quanto scritto dal Tomeucci testimonia che la presenza del corpo dei Pompieri a Messina è antecedente al 1848. Il comandante ing. Felice Iracà e tutto il personale operativo e amministrativo del comando desidera condividere l’importante anniversario del corpo di Messina di oltre 176 anni in ininterrotti di coraggio e dovere. Un pensiero deferente e commosso a tutti i caduti dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai numerosi caduti del comando di Messina.

