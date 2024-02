StrettoWeb

Giuseppe Garibaldi si è sentito di nuovo male. Il concorrente reggino, di Santa Cristina d’Aspromonte, ha accusato un altro malore – a distanza di una decina di dieci giorni dal primo – ed è uscito temporaneamente dalla casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo, qualche giorno fa, gli stessi canali ufficiali social del programma, con una nota stringata e senza troppi dettagli.

Il giovane non ha fatto ancora rientro nella casa e non si sa se e quando incontrerà di nuovo i suoi amici e compagni. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, chi si aspettava un suo rientro è rimasto deluso. Ad aggiornare circa le sue condizioni è stato il conduttore del GF, Alfonso Signorini, che ha quantomeno rassicurato sullo stato di salute: “Giuseppe sta bene, è sotto osservazione – ha detto – I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”.

