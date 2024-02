Governo: Schlein, ‘Meloni sposta l’attenzione da sue scelte antimeridionaliste’**

StrettoWeb

Roma, 11 feb (Adnkronos) – “Come al solito Meloni sposta l?attenzione dalla vera questione, che sono le scelte antimeridionaliste del governo. Non c?è bisogno del turpiloquio per attaccare le disastrose scelte del Governo. Certi toni non mi appartengono, del resto li abbiamo già sentiti contro di noi”. Lo dice Elly Schlein replicando a Giorgia Meloni.

“Ma visto che la Presidente Meloni è così sensibile al linguaggio la prossima volta non ho dubbi che prenderà le distanze dal suo capogruppo Foti che ci insulta ogni giorno con epiteti vari, da Delmastro e Donzelli che ci hanno accusato addirittura di stare coi mafiosi”, prosegue la segretaria del Pd.

“Fossi in lei sarei più preoccupata del giudizio degli italiani sulle politiche scellerate del suo esecutivo, che vuole spaccare l?Italia con l?autonomia differenziata e regionalizzando la scuola, che ha tagliato la sanità pubblica e aumentato la precarietà, che ha cancellato l?unico strumento di supporto universalistico contro la povertà e sottratto risorse ingenti al Sud, alle aree interne, alle regioni e ai comuni”, conclude Schlein.

