Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il governo italiano è completamente assente, in un anno e mezzo non hanno messo in piedi una idea di politica industriale, l’unica è quella dannosa del ponte di Salvini. Di fronte all’immobilismo della destra che sta frenando l’Italia noi vogliamo che il Paese rialzi la testa”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

