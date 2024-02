Governo: Sangiuliano, ‘De Luca ha superato limite, colpisce Meloni per coprire suoi disastri’

StrettoWeb

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – ?Il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, ha rotto ogni argine del consesso civile. La più convinta solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per questo attacco tipico del peggiore e più cupo stalinismo, condito di avanspettacolo. Ma la verità che questa ?ammuina? serve a coprire il disastro in Campania, a cominciare dall?impossibilità a curarsi dei cittadini, costretti a spostarsi verso altre regioni per vedersi tutelato un diritto costituzionalmente garantito”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“La scorsa settimana – prosegue – il rapporto Svimez ha certificato una situazione terribile, ben sintetizzata sulle pagine napoletane di un quotidiano, che ha titolato: ?Sanità, Campania maglia nera: è la peggiore del Mezzogiorno, pazienti in fuga per curarsi?. Questo, nonostante la presenza di una classe medica e paramedica di elevata qualità. Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%. Ma nemmeno spostarsi è facile per i cittadini campani, con i disagi quotidiani della Circumvesuviana, sotto gli occhi di tutti, a testimoniare la cattiva gestione deluchiana anche nel settore dei trasporti?.

?De Luca è un inefficiente parolaio. La nostra fattiva operosità ha portato i seguenti risultati in poco più di un anno di governo della nazione. La rigenerazione del Parco della Floridiana, avvenuta in pochi mesi, è un fatto. Come lo è l?apertura del cantiere del Real Albergo dei Poveri di Palazzo Fuga, che diventerà la più grande infrastruttura culturale d?Europa, e del Museo Caruso, inaugurato a Palazzo Reale. In questo momento il ministero della Cultura è impegnato in decine di interventi per la Campania”.

“Tra questi – elenca Sangiuliano -: l?ex stabilimento Cirio a Paestum dove verrà allestito il Museo del Santuario di Santa Venera grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro con fondi CIPE; la villa Favorita a Ercolano, al centro di un importante restauro finanziato per 32 milioni di euro dai fondi PNRR del MiC e per 12 milioni di euro dall?Agenzia del Demanio e dal PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; il recupero della villa romana di Positano; il restauro di chiese storiche come Santa Maria a Piazza di Forcella e Donnaregina Vecchia con un residuo di fondi PNRR; il recupero del Complesso dei Girolamini, in via di completamento; la realizzazione di un teatro con spazi multimediali per i Giovani a Caivano; l?acquisto dell?edificio del Monte della Pietà; il grande intervento per Capodimonte, al quale sono destinati 40 milioni di euro; la riapertura della sezione ?Campania romana? al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; la riqualificazione del Teatro Politeama di San Cipriano Picentino con fondi MiC; il tavolo per il Museo egizio a Benevento; la riqualificazione dell?ex Spolettificio di Torre Annunziata, che ospiterà i servizi di accoglienza e una sezione espositiva dell?area archeologica di Oplontis. Non ci interessa alimentare un sistema clientelare fatto di sagre utili solo a raccogliere consenso, ma vogliamo creare strutture permanenti, capaci di elevare la qualità della vita dei cittadini campani?.

