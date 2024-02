Governo: Renzi, ‘riconosciamo a Sgarbi dignità che hanno in pochi’

StrettoWeb

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario. Poteva farlo prima, forse. Ma lui lo ha fatto a differenza di altri del Governo. E noi gli riconosciamo una dignità che in questo Governo hanno davvero in pochi. Già, perché la settimana che termina in queste ore ci ha dato l?ennesima dimostrazione di una squadra di collaboratori di Giorgia Meloni che definire imbarazzante è riduttiva”. Lo scrive Matteo Renzi in un editoriale su ‘Il Riformista’.

“Non parlo del ministro Sangiuliano -aggiunge- cui Sgarbi ha dedicato parole talmente dure che in confronto le espressioni di Vincenzo De Luca verso il ministro della Cultura ?ministro delle cerimonie, per gli amici? sembrano carezze. Mi riferisco invece a chi il coraggio delle dimissioni non ce l?ha. Andrea Delmastro continua a mentire sulla serata di capodanno, l?ormai celebre veglione con sparo della provincia di Biella. Lollobrigida è ormai il Toninelli di questo Governo. L?arroganza con cui si rapporta alla stampa, al mondo agricolo che contesta l?aumento delle tasse con i 248 milioni di Irpef in più, ai pochi che nell?opposizione hanno il coraggio di criticarne le gesta, dal Frecciarossa al collegamento in diretta dal TG1 dimostra che il cognato d?Italia ?diventato ministro per merito e non per amichettismo, come noto? non ha la minima percezione di ciò che sta per abbattersi su di lui”.

“Ma la palma d?oro oggi va al ministro Adolfo Urso detto Urss per gli amici. Dopo aver attaccato le multinazionali, aver aumentato le accise rispetto a Draghi, aver litigato e poi mollato su Ryan Air, aver magnificato le sorti di quella inutile invenzione che è il carrello tricolore, averci nascosto il suo passato di relazioni pericolose con l?Iran il ministro sovranista allo Sviluppo economico, pardon alla decrescita ha pensato bene di aprire all?ipotesi dell?ingresso del Governo nel capitale di Stellantis. Cioè secondo lui noi dovremmo entrare nel capitale di quella che era la Fiat? Ma chi scrive i testi delle dichiarazioni di Urso, Tafazzi? Un Governo composto da personale politico imbarazzante. Alla fine -conclude Renzi- Sgarbi si è fatto un favore, andandosene da una squadra del genere. E almeno lui ha dimostrato di conoscere il senso della parola dignità”.

