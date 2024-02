Governo: Renzi, ‘Meloni è la più brava influencer di questo Paese’

StrettoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “La Meloni è la più brava influencer di questo paese. Dalle questioni personali alle foto con la figlia sull’aereo di Stato – la mia famiglia è stata massacrata da Fdi – e in queste robe qui lei è la numero uno. Ma a forza di fare il clima da stadio succedono le cose successe ieri”. Così Matteo Renzi al Forum in Masseria. “E’ tutta una questione di narrazione. Si è scelta Schlein come avversaria, candiderà al sorella Arianna alle europee”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.