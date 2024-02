Governo: Meloni, ‘scelte si prendono se giuste e non per follower’

StrettoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La cosa che amo di più dopo mia figlia è la mia nazione e mi fa arrabbiare che si manchi di rispetto all’Italia. Ho sofferto da patriota un’Italia guardata dall’alto in basso, considerata poco seria e inaffidabile. Mi sono data come obiettivo di restituire a questa nazione credibilità, di renderla affidabile, di ribaltare un racconto a volte anche strumentale: l’Italia spaghetti e mandolino, l’Italia di cui non ti puoi fidare”. Così la premier Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera.

“In politica estera le posizioni si prendono e si mantengono sulla base di quel che è giusto e non sulla base del mutare degli umori, perché questo è quello che distingue i leader dai follower…”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.