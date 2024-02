Governo: Meloni, ‘Roma-Tokyo in 72 ore, un po’ provata’

StrettoWeb

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Sono felice e ci tenevo tanto ad essere qui, anche se non nascondo che aver fatto Roma-Tokyo in 72 ore mi ha un po’ provata, forse divento troppo vecchia per fare queste cose”. Così scherza la premier Giorgia Meloni, intervenendo a L’Aquila alla cerimonia di Firma dell?Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo. La presidente del Consiglio ha ricordato il legame con la città de L’Aquila, “tanto da essere stata eletta qui parlamentare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.