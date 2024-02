Governo: Manzi (Pd), ‘assordante silenzio Sangiuliano su Sgarbi, venga in Parlamento’

StrettoWeb

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Assordante e sospetto il silenzio del ministro Sangiuliano che ancora non si è pronunciato sull?intollerabile situazione che solo le dimissioni di Sgarbi hanno portato a conclusione, non certo le sue decisioni. Una grave reticenza da parte del responsabile del Mic che vorremmo spiegasse in Parlamento i criteri con cui ha attribuito le deleghe al sottosegretario essendo il ministro a conoscenza della pletora di incarichi e delle numerose posizioni in istituzioni culturali in capo al dimissionario Sgarbi, puntualmente elencate nella delibera Agcm?. Lo afferma la capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

