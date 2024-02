Giuseppe Mercurio presenta il suo romanzo “Gabriele, dalla toga al saio”

StrettoWeb

Giuseppe Mercurio presenta il suo ultimo lavoro editoriale: “Gabriele dalla toga al saio” edito Aurea Nox. Si tratta di un romanzo scritto da un avvocato-scrittore che si cimenta in un’opera dove racconta tutto quello che vi è all’interno di un percorso di espiazione e redenzione da parte di un professionista sempre alla ricerca di risposte da mille domande fatte da una vita ricca di perplessità, pensieri e dubbi, una vita fatta di giornate dedicate alla lotta contro entità diaboliche e contorti punti di vista spirituali e non solo. Il romanzo è avvincente e ci porta a vedere da vicino il mondo di Gabriele, ci porta a conoscere la sua anima con tutte le azioni che sente di dover fare per portare pace a se stesso e alla sua missione in questa vita.

TRAMA

Entità diaboliche da combattere, diavoli menzogneri, racconti di possessioni, forti consapevolezze che si rivelano durante l’ipnosi regressiva, esperienze di vite precedenti, trasmissione dei ricordi

della vita di altre persone attraverso il DNA degli antenati, rituali e sante reliquie con azioni terapeutiche potentissime capaci di mettere in fuga anche la più testarda delle entità demoniache, ruoli segreti della massoneria. Tutto questo in un romanzo avvincente in cui il mondo sovrasensibile, si fonde con il quotidiano in un viaggio che come palcoscenico ha uno storico convento calabro. In questo mistico luogo dove storia, antiche conoscenze e scienza si fondono, un frate si occupa di persone apparentemente possedute da entità demoniache e in altri casi affronta vere proprie possessioni diaboliche. Combattendo i demoni, o, in alcuni casi, quelli ritenuti tali da coloro che si rivolgono a lui per un sostegno, Frate Gabriele combatte prima di tutto il proprio personale demone interiore.

AUTORE

Giuseppe Mercurio vive a Chiaravalle Centrale è sposato ed è padre di due figli. E’ iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro dal 2004, Presidente delle delegazione

Calabria U.A.E. (Unione Avvocati Europei). È inoltre, componente della commissione rapporti internazionali istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e segretario dell’Associazione Calabrese delle Scienze Giuridiche. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e nel 2004 è stato corrispondente locale per il quotidiano calabrese “il domani”.

