“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al Senatore Nino Germanà per le gravi minacce subite. Una persona per bene che sta lottando per garantire sviluppo e progresso alla nostra Nazione. Nino sono con Te!”. Lo afferma in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani.

