Giornalisti : Governo non pronto, Camera rinvia esame mozioni su libertà informazione

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Rinviato alla Camera l’esame delle mozioni sulla tutela della professione giornalistica e la libertà di informazione. “Vi chiedo la cortesia di accogliere le mie scuse -ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, dopo una serie di sospensioni della seduta- ma c’è stato un problema, evidentemente, relativo alla sovrapposizione di testi di mozioni diverse nel medesimo fascicolo. Consentitemi solamente di fare questa nuova verifica tra le premesse e gli impegni delle singole mozioni per consentirmi di ritornare in Aula ed essere più preciso, ripartendo sostanzialmente dall’inizio. Ho capito che nelle premesse e negli impegni c’è stato un accavallamento, non so spiegarmi come. Insomma, sono io a rappresentare il Governo oggi, quindi chiedo io scusa a voi”.

“Conosciamo il collega Ostellari come persona seria e lo ha dimostrato anche questa mattina chiedendo scusa, ma il problema non è lui. Purtroppo -ha sottolineato Federico Fornaro, del Pd- questo, a mio giudizio, è un evidente esempio di come il Parlamento sia trattato dall’Esecutivo. Su mozioni relative a questioni importanti non si può avere da parte degli uffici dei ministeri questa sciatteria. È una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento. Credo che questa vada segnata e, quindi, chiedo di rinviare alla prossima settimana questo punto all’ordine del giorno, perché questo deve essere un segnale per tutti gli uffici legislativi di tutti i ministeri. Questo è il Parlamento della Repubblica e va rispettato”.

Proposta fatta propria dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e accolta dall’Aula. “Pur ringraziando dell’onestà il sottosegretario Ostellari, e chiaramente un errore lo si perdona a chiunque, però, ovviamente, serve anche da parte del Governo -e lo richiedo- maggiore attenzione e rispetto dell’Aula. Ma ringrazio per l’onestà l’onorevole Ostellari, perché un errore, comunque, dobbiamo anche riconoscerlo, ci può sempre stare e può capitare”.

