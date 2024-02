“Gesuiti calabresi in Giappone”, il VIDEO dell’iniziativa organizzata a Reggio Calabria

StrettoWeb

Si è svolta nella giornata di martedì 20 febbraio la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Gesuiti calabresi in Giappone”. Si tratta di un’indagine, condotta dall’intervenuto e derivante dalla consultazione di diversi testi e documenti su tale tema che, per motivi logistici viene sintetizzata nel corso di questo reportage. I primi europei ad arrivare in Giappone furono i Portoghesi. All’indomani del primo viaggio di Cristoforo Colombo, papa Alessandro VI era intervenuto nella disputa sorta tra le potenze coloniali dell’epoca per il controllo delle terre d’Oltreoceano. Avvenne allora che, con il Trattato di Tordesillas del 1494, il mondo al di fuori dell’Europa venne diviso in due zone d’influenza esclusiva lungo una linea posta 370 leghe ad ovest delle Isole di Capo Verde: le terre ad est di questa sarebbero appartenute al Portogallo, quelle ad ovest alla Spagna.

La svolta per il Portogallo arrivò pochi anni dopo, quando Vasco da Gama riuscì per primo nell’impresa di raggiungere l’Asia direttamente dall’Europa attraverso una rotta oceanica.Fu quindi così che, nel corso del ‘500, mentre gli spagnoli si dedicavano a conquistare e saccheggiare le Americhe, i portoghesi concentrarono i propri sforzi in Oriente, stabilendo avamposti a Goa, a Malacca, nelle Molucche e a Macao.Questa suddivisione del mondo ebbe importanti conseguenze, principalmente dovute alle differenti caratteristiche dei due sistemi coloniali. Mentre infatti la Spagna ripropose in America la propria struttura socio-economica feudale, fondamentalmente basata sul controllo e lo sfruttamento territoriale, il Portogallo optò per la conquista di zone relativamente piccole, per lo più costiere, da utilizzare come basi per effettuare, più o meno pacificamente, scambi commerciali con gli stati locali.

L’attività dei missionari cattolici in Giappone cominciò nel 1549 ad opera di gesuiti, sostenuti dal Portogallo, e di francescani e domenicani, appoggiati dalla Spagna. Il primo missionario cattolico nella terra del sol levante fu Francesco Saverio, che sbarcò nella parte meridionale dell’isola di Kyushu. Questo percorso di interscambio culturale risulta visibile in molti campi del sapere, come la medicina, la pittura, la musica e l’arte militare. Il gesuita Francisco Xavier introduce per la prima volta il cristianesimo nella Terra del Sol Levante.Tra i primi contatti documentati tra italiani e giapponesi troviamo Antonio Prenestino nato a Polistena. Fu presente in Giappone. dal 1578 al 1589 e fu l’autore della prima grammatica della lingua giapponese.

Successivamente dal 1590 al 1614 e nel biennio 1617-18 vi è Giovanni Battista Pesce (di Catanzaro), che svolse le mansioni di responsabile della stamperia gesuita a caratteri mobili portata dall’Europa dall’ambasceria (in Giappone si usava la tecnica della xilografia).Consultando il terzo volume “Le biografie degli uomini Illustri delle Calabrie” di Luigi Accatatis, nell’appendice al secondo volume viene riportato il nome di Camillo Costanzo. Chi era costui? Nato nel novembre 1571 a Bovalino (Reggio Calabria), da Tommaso e da Violante Montana, studiò per due anni diritto civile a Napoli. Fece parte della Compagnia di Gesù a far data dall’8 settembre del 1591. Il 18 agosto 1605 è a Nagasaki.

Operò in Giappone per nove anni ed a seguito di un editto, datato 27 gennaio 1614, che ordinava l’espulsione dal Giappone di tutti i missionari, fu costretto nel novembre dello stesso anno a fare ritorno a Macao. Nel 1621, travestito da soldato, si imbarcò su una nave diretta a Nagasaki. Il 24 aprile del 1622 venne arrestato nell’isola di Uku. Trasferito a Hirado, vi fu condannato ad essere bruciato a fuoco lento. Il 7 luglio 1867, insieme con altri 204 martiri, venne beatificato da Pio IX.Questo, in sintesi,è stato un breve excursus, a cura di Gianni Aiello, su alcune figure di illustri nostri conterranei che meriterebbero a pieno diritto un riconoscimento nella toponomastica cittadina. Reggio vanta una storia plurimillenaria e nel libro dei grandi eventi ci sono anche i nostri concittadini, ma che purtroppo cadono nell’oblio. Forse, perché la nostra storia, la storia, quella con la esse maiuscola non interessa a molti. Ma è un preciso dovere salvaguardarla, ricordarla e far ricordare tale patrimonio culturale, fatto di eventi e di uomini.

La nostra città, poi, può vantare una storia plurimillenaria, e non basterebbero altre mille strade per onorare la memoria dei tantissimi personaggi e avvenimenti che meriterebbero di essere ricordati, e che tra l’altro, purtroppo, troppi di noi neanche conoscono. Come detto, infatti, spesso nemmeno le vie più famose vengono ricordate col loro nome: eppure, conoscere la toponomastica significa conoscere la storia e la cultura di un popolo e di un territorio. È evidente che da queste parti la nostra storia e la nostra cultura non interessino a molti, ma è preciso dovere della società civile salvaguardare quelle poche tracce culturali che sono “nascoste”, ma poi mica tanto, nei nomi dei luoghi. Queste alcune delle cifre che sono emerse nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 20 Febbraio.



