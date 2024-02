G7: Meloni, ’20 incontri ministeriali, sforzi concentrati su tutte le questioni chiave’

StrettoWeb

Tokyo 5 feb (Adnkronos) – Per il G7 in Italia, “oltre al Summit che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, la nostra presidenza prevede un intenso calendario di incontri ed eventi istituzionali. Ospiteremo 20 incontri ministeriali, affrontando questioni di grande importanza”. Lo dice Giorgia Meloni in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun.

I temi sul tavolo dei leader saranno il sostegno all?Ucraina, il conflitto in Medio oriente, le relazioni con i Paesi in via di sviluppo e le economie emergenti con un focus particolare sull’Indo-Pacifico e sull’Africa, spiega la presidente del Consiglio ricordando l’impegno per il piano Mattei. “L?Italia concentrerà inoltre gli sforzi su questioni chiave come la migrazione, il clima, la salute globale, la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e le sfide derivanti dall?invecchiamento della popolazione”, sottolinea Meloni.

Grande spazio al tavolo dei leader troverà la questione Intelligenza artificiale. Meloni ricorda l’Hiroshima AI process’ e sottolinea: “Svilupperemo ulteriormente questo lavoro per garantire che l?IA sia incentrata sull?uomo e controllata dall?uomo, tenendo conto dei principi etici fondamentali dell?umanità”; “intendiamo focalizzare l’attenzione dei nostri partner sull’impatto dell’IA sul mondo del lavoro, coinvolgendo non solo le aziende ma anche la società civile e i sindacati per dare risposte a quello che rappresenta un rischio concreto per i nostri lavoratori”. Altro aspetto, quello delle fake news: “Le false informazioni costituiscono una parte importante della guerra ibrida, che mette a rischio la coesione delle nostre democrazie. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, contrastando gli attacchi e le interferenze esterne e, allo stesso tempo, garantendo la libertà di espressione, che è un pilastro fondante delle nostre democrazie”, dice Meloni.

