Futura Under 19, show in Coppa Italia: 6-0 alla Gallinese

Un risultato rotondo e qualificazione al prossimo turno conquistata con merito e grandi giocate. Fa festa la Futura dei giovani. La selezione Under 19 allenata da Mister De Stefano vola avanti, batte la Gallinese 6-0 e conquista gli ottavi di finale della Coppa Italia.

La partita. Platea totalmente piena al Palattinà. Mister Vazzana schiera il Capitano Fiume in porta, Mancuso, Marrari, Romeo e Surace. La Futura schiera Iennarella tra i pari, Laurendi ultimo con fratelli Squillaci e Francesco Labate. Si rende pericolosa la Gallinese ad inizio gara con tre tentativi. La Futura sfiora il gol con Labate.Un grande lavoro di Simone Gattuso provoca l’assist per il primo gol della gara, con Francesco Labate. I giallo-blu prendono il controllo del gioco e raddoppiano con un tiro dalla tre quarti di Alessandro Squillaci a 6,54 dal termine.

Il secondo tempo inizia subito a mille per i locali: subito Labate in gol. Prima la ruba durante il pressing e poi la insacca con grande determinazione. Il quarto gol, è per Giuseppe Gatto: ottimo l’assist del Capitano Gabriele Squillaci. Alessandro Squillaci colpirà un palo. La Gallinese cercherà il Powerplay per realizzare il gol della bandiera ma la Futura si scatena: prima gol da campo a campo del portiere Raffaele Iennarella. Successivamente, dopo 3 secondi dal suo ingresso in campo, Giovanni Panzera realizza su assist di Labate. Una serata spettacolare. Una sfida all’insegna del Fair Play. Gli avversari hanno continuato a lottare con grande sportività. La Futura vince, passa il turno e fa festa con grandi propositi per il futuro.

