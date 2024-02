Futura, Under 19 ancora macchina da gol: 6 reti all’Acri

StrettoWeb

Con il primo posto già in cassaforte da tempo, con ampio distacco su secondo posto ed inseguitrici (sigillato ancor di più dopo il successo casalingo contro Pirossigeno Cosenza), con un PlayOff da giocare a fine stagione regolare, la Futura in versione Under 19 vince ancora. I ragazzi di Mister De Stefano trionfano in casa dell’Acri, dimenticando immediatamente la sconfitta nell’ottavo di finale di Coppa Italia, terminato dopo due tempi supplementari contro Meta Catania nella gara disputata mercoledì scorso.

1-6 il risultato finale in trasferta: realizzano Pansera, Diano, Gatto, Pascone, Caserta ed il Capitano Gabriele Squillaci. Il Capitano, era reduce, insieme al Portiere Iennarella dalla lunga trasferta con la prima squadra, in A2 Elite, in quel di Cesena dove ha partecipato anche Alessandro Squillaci, oggi squalificato in Under. Il girone regolare si concluderà contro Ecosistem Lamezia.

