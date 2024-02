Futura Under 19, oggi la sfida di Coppa Italia contro Meta Catania

StrettoWeb

Voglia di vincere e sorprendere ancora. La Polisportiva Futura, in versione Under 19, cerca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Al Palattinà arriva la forte Meta Catania, serbatoio del team militante nella massima serie del Futsal Italiano. Cammino speculare per le due compagini che si sfideranno sul rettangolo di Lazzaro in una gara secca che avrà luogo oggi, mercoledì 21 febbraio, alle ore 19. La Futura è attualmente, e con un distacco in doppia cifra, la regina del proprio campionato di riferimento ed oggi, dopo aver vinto in scioltezza nel sedicesimo di finale, cerca un nuovo pass.

In casa etnea, grande attenzione ai gemelli Musumeci, prospetti interessantissimi e compagni di nazionale giovanile di Alessandro Squillaci della Futura. Tornando ai reggini, mister De Stefano potrà contare sui portieri Iennarella ed Imbalzano, ed i giocatori di movimento Laurendi, Pascone, Gatto, Gattuso, Mallamaci, Azzarà, Diano, il Capitano Gabriele Squillaci, il già citato Alessandro ed il pivot Francesco Labate.

