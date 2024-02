Futura, l’Under 19 continua a brillare: 4-1 alla Gallinese e +10 sulla seconda

StrettoWeb

Continua la marcia in vetta alla classifica del campionato Under 19 della Polisportiva Futura. Un cammino splendente per i giovanotti reggini, come avvenuto nel pomeriggio di ieri tra le mura amiche del Palattinà. 4-1 contro la Gallinese, l’avversaria che mercoledì affronterà sempre i gialloblu, e sempre al Palattina, nel dentro o fuori di Coppa Italia di categoria.

La partita. Primo tempo chiuso sull’1-0 prima degli altri tre gol nella ripresa. Marcature di Gatto (doppietta), Mollica e del capitano Gabriele Squillaci. Il dominio in classifica continua: più dieci sulla seconda più undici sulla terza.

