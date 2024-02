Foibe: Salvini, ‘orgoglioso di aver omaggiato martiri, Conte e Schlein preferiscono Sanremo’

StrettoWeb

Roma, 11 feb (Adnkronos) – “Nel silenzio di Schlein e Conte, che nelle ultime ore hanno preferito dedicarsi al Festival di Sanremo, sono orgoglioso di essere stato a Fertilia per omaggiare i profughi dell?Istria e ricordare un dramma nazionale taciuto per troppo tempo. Mi dispiace che a sinistra abbiano fatto altre scelte?. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che oggi e domani è in Sardegna.

