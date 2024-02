Foibe: Abodi, ‘treno del ricordo bussola valoriale per ricordare e ispirare nuovi comportamenti’

StrettoWeb

Trieste, 10 feb. – (Adnkronos) – ?Il Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio, dal 2004 grazie a una legge di cui ricorre il ventennale, ha ispirato la risoluzione promossa della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e approvata un anno fa, per effetto della quale è stato istituito il Treno del Ricordo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato alla sua struttura di missione per gli anniversari nazionali. I significati sono evidenti: portare, ben oltre questa data, i valori e l’umanità vissuta e perduta ottant’anni fa. Questo è un treno speciale a tutti gli effetti. È un treno storico che non trasporta persone, ma emozioni, ricordi, voci, immagini, simboli, in giro per l’Italia, attraversandola, con due dolorose ma evidenti eccezioni, la Sardegna e la Sicilia, dove la comunità Istriana, fiumana e dalmata si è insediata e ha ricominciato a vivere ripartendo da zero, ma sempre con lo stesso amore e con la stessa dignità”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la cerimonia inaugurale del Treno del Ricordo a Trieste.

“È del tutto evidente che il significato di questo treno è una bussola valoriale che porteremo con noi non soltanto per ricordare, ma per ispirare i nostri comportamenti quotidiani senza mai dimenticare quello che è stato il sacrificio delle persone alle quali è stata tolta la vita in modo criminale e alle loro famiglie, che continuano a portare questo dolore. Il nostro impegno sarà quello di perpetuare il ricordo e testimoniarlo con la rettitudine dei comportamenti e dei linguaggi dei quali dovremmo essere portatori, nel rispetto di queste persone”, ha aggiunto Abodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.