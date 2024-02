Fi: Zangrillo, ‘si apre nuova stagione, Tajani garanzia di continuità’

StrettoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Finché c?era il presidente Berlusconi avevamo un solido riferimento che trovava sempre la soluzione e non sbagliava. Ora si apre una nuova stagione per dialogare e confrontarci. Tocca a noi, adesso, arrivare alla sintesi cui giungeva Berlusconi. Antonio Tajani garantisce continuità rispetto alla gestione precedente ma con forti elementi di innovazione. Sarà una figura che, auspico, durerà nel tempo. Questo segretario ha le caratteristiche per guardare al lungo periodo. È la persona più strutturata per aver seguito strettamente il percorso di Berlusconi e aver maturato una grande esperienza internazionale”. Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato da ‘Il Giornale’ alla vigilia del congresso di Forza Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.