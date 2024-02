Ferrovia Palermo – Trapani, iniziano gli espropri per i lavori

StrettoWeb

Tutto pronto per l’inizio dei lavori per riaprire la tratta ferroviaria Trapani-Palermo via Milo. L’ufficio per le espropriazioni di Rfi ha avviato le procedure per l’occupazione delle aree in cui si realizzeranno i lavori. Sono 94 particelle di oltre un centinaio di proprietari che sono stati convocati tra il 6 e il 14 marzo per un sopralluogo nell’area da occupare e redigere il verbale. La società Italferr Spa è stato autorizzata a procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili.

Tratta chiusa a causa di una frana

La chiusura della tratta è avvenuta nel 2013, a causa di una frana. Da allora i pendolari devono fare un giro lungo e un viaggio di oltre 4 ore, passando da Castelvetrano, per andare da Trapani a Palermo.

I lavori

Ci vorranno circa 144 milioni di euro per ripristinare la ferrovia e 72 milioni per l’elettrificazione. E’ prevista anche la riqualificazione della fermata di Segesta Tempio (in prossimità dell’omonima Area Archeologica) e della stazione di Calatafimi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.