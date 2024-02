Famiglia argentina perde zainetto con migliaia di euro e dollari sul treno: ritrovato dalla Polizia che glielo restituisce

StrettoWeb

Una piccola disavventura per una famiglia argentina in vacanza in Italia avrebbe potuto creare notevoli disagi se non fosse stato per l’intervento della Polizia ferroviaria di Paola (Cosenza).

Pochi giorni fa la famiglia si trovava a bordo di un treno diretta in Cilento, solo che una volta scesa, a causa della fretta, ha dimenticato lo zainetto contenente i passaporti e molte banconote per il valore di svariate migliaia di euro e dollari. Il treno ha poi proseguito per la Sicilia ma per fortuna gli agenti saliti a bordo del convoglio nella cittadina calabrese, hanno intercettato lo zaino abbandonato e dopo aver verificato che non fosse pericoloso, hanno scoperto il gruzzoletto e i documenti. Da lì è stato poi facile rintracciarli e riconsegnargli il tutto. I genitori e i 2 figli hanno ringraziato di cuore gli agenti intervenuti e questo gli ha permesso di poter continuare la loro vacanza nel paese più bello del mondo.

