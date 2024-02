F1: Wolff, ‘addio Hamilton? Cercava una nuova sfida, rispetto la sua decisione’

StrettoWeb

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – “Quando abbiamo firmato il contratto di rinnovo con Lewis Hamilton abbiamo optato per una durata più breve, quindi gli eventi divenuti ufficiali nelle ultime non sono una sorpresa”. Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, in un incontro online con la stampa all’indomani dell’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025. “Forse il tempismo è quello che mi ha colpito -aggiunge il team principal delle frecce d’argento-. Prima delle feste natalizie eravamo d’accordo su tutto, poi ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford dopo la pausa invernale. Lì mi ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025. La nostra conversazione è durata una buona ora. A quel punto lo abbiamo comunicato alla squadra e poi pubblicamente. Il modo in cui mi ha posto la cosa è perfettamente comprensibile. Ha detto che stava cercando una nuova sfida, un nuovo ambiente. Sapevamo che firmare un contratto a breve termine sarebbe stato vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di uscire. Quindi rispettiamo totalmente il fatto che si possa cambiare idea”.

Chi sostituirà Hamilton in Mercedes? “Il nostro obiettivo principale è ora la stagione 2024. Abbiamo due ottimi piloti. Abbiamo Lewis nel suo ultimo anno alla Mercedes e George desideroso di tornare in macchina e gareggiare. Dobbiamo portare la vettura in pista con un ritmo maggiore rispetto allo scorso anno. Sappiamo quanto sarà difficile. Una cosa di cui non si è parlato abbastanza è George Russell, fa parte della nuova generazione con Norris e altri. Non potrei desiderare un team leader migliore per quando Lewis andrà via. Un ragazzo così veloce e talentuoso in macchina. Dobbiamo solo fare la scelta giusta per il secondo posto, ma non è una cosa che voglio affrettare. Ma mi piace sempre il cambiamento, perché il cambiamento equivale a opportunità. Nello stesso modo in cui abbiamo abbracciato la situazione ai tempi di Nico Rosberg, non vedo l?ora di affrontare questa sfida con i miei colleghi. Forse è un?opportunità per fare qualcosa di audace”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.