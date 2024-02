F1: Leclerc, ‘SF-24? Mi piace molto, l’obiettivo è tornare a vincere’

StrettoWeb

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “E’ sempre una sensazione unica dopo tanto tempo. C’era voglia di vedere il nuovo design, che mi piace molto”. Lo dice Charles Leclerc, nel giorno della presentazione della nuova Ferrari SF-24. “Ci sono piccole differenze rispetto allo scorso anno -aggiunge il 26enne monegasco-. È sempre bello vedere la nuova macchina dopo tanto lavoro. Non ci sono input particolari da parte mia per il design. A livello tecnico c’era qualcosa da cambiare e noi piloti abbiamo espresso il nostro pensiero. Per il design abbiamo persone competenti che si occupano di questo, noi ce lo godiamo”.

“La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie”, conclude Leclerc.

