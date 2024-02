Ex Cinema Orchidea: “lavori già fermi, è game over per gli annunci di Falcomatà”

StrettoWeb

“A proposito di videogiochi, per i lavori all’ex cinema Orchidea possiamo dire di essere arrivati già al Game Over. Che poi è la fine che fanno la maggior parte degli annunci e dei progetti di questa amministrazione. Un mese fa il Sindaco mandava in onda l’ennesima presa in giro nei confronti della Città, annunciando l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’Ex Cinema Orchidea”. Lo afferma in una nota Mario Cardia, consigliere comunale di Reggio Calabria della Lega.

“Facendo, infatti, vedere l’inizio delle operazioni di sgombero dei videogiochi e videopoker, il Sindaco raccontava di come questo storico immobile del centro città diventerà un polo culturale e artistico. Peccato che, come sempre accade, agli annunci ed alle passeggiate, non seguano poi i fatti. Dopo la messinscena di un mese fa, i lavori sono – infatti – inesorabilmente fermi e non si vede da settimane l’ombra di un operaio: insomma, più che la Porta Culturale del Mediterraneo l’ex Cinema Orchidea sembra oggi diventato teatro dell’ennesimo spot di un Sindaco ed un’amministrazione totalmente distaccati dalle reali esigenze del territorio”.

“Mentre interi quartieri sono senz’acqua ed i cittadini continuano a soffrire l’assenza dei più elementari servizi essenziali, siamo costretti ad assistere a vere e proprie finte inaugurazioni di lavori in Città, con cantieri che aprono giusto il tempo di consentire al Sindaco ed ai figuranti al suo seguito di scattare qualche foto, salvo poi cadere nel dimenticatoio il giorno dopo. Cosa resta? Restano insopportabili bugie raccontate alla Città ed ai cittadini, restano queste vuote passerelle che hanno come unico obiettivo quello di far credere che qualcosa si stia muovendo “grazie” al sindaco”.

“In realtà è tutto fermo, immobile: il ponte sul Calopinace, la piscina comunale, la palestra di Ravagnese, il Centro sportivo di San Giovannello, l’Ex parco De Sena, il Parcheggio di Via Rausei, il Parco baden powell, il Parco lineare Sud, i lavori all’Arena Lido e per adesso mi fermo qui per pietà. Tutto inesorabilmente fermo e la nomina della nuova Giunta non è servita a dare neanche un minimo di impulso”.

“Come Consigliere d’opposizione mi rivolgerò agli uffici competenti per sollecitare un vero avvio dei lavori all’ex Cinema Orchidea, così come per gli altri cantieri. La speranza è che questa stagione politica della nostra Città, ricordata per un “terzo tempo” mai iniziato, possa giungere quanto prima possibile al suo “Game Over”.

